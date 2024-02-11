اتفرج .. هيدي كرم تفاجئ الجميع بظهور جذاب

انت الأن تتابع خبر اتفرج .. هيدي كرم تفاجئ الجميع بظهور جذابوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة هيدي كرم، رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها ، من داخل منزلها

ونشرت هيدي كرم مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام عبر خاصية الاستوري، حيث ظهرت مرتدية بجامة النوم مفتوح من منطقة الصدر وأسفلها ملابس من اللون الأبيض بدون مكياج الذي أبرز جمال وجهها، وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

إطلالة هيدي كرم

أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت هيدي كرم عل الظهور بشكل بسيط مناسب لاطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت باسدال شعرها علي كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت تارت أحمر الشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.

يذكر أن الفنانة هيدي كرم تشارك في مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني مع شيرين رضا و صبرى فواز و مدحت صالح و بسمة و أميرة أديب و أسامة الهادى ويوسف الكدوانى و محمد سليمان و يوسف إبراهيم و على السبع و هاجر الشرنوبى وأحمد فريد و محمد مهران و آية سليم و شريف بديع وصبا الرفاعى و تسنيم مطر وميران عبد الوارث