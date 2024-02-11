إيمي سمير غانم: ”ماكنتش عايزة أمشي من الأقصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 07:32 مساءً - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم ، مجموعة من الصور التي التقطتها عدسة الكاميرا برفقة زوجها حسن الرداد، أثناء زيارتهما لأهم المعالم الأثرية بالأقصر، وذلك أثناء وجودهما بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الـ13.

وعبرت عن إعجابها بالأقصر قائلة: "ماكنتش عايزة أمشي من الأقصر من حلاوتها ما شاء الله وجمال طبيعتها وجمال الناس اللي فيها".

جولة الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، داخل معبد الأقصر

وأجرى الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم جلسة تصوير فوتوسيشن بين أعمدة وجداريات معبد الأقصر، وسط أجواء من البهجة ظهرت على وجوههم، فيما حرص عددًا من السائحين الأجانب والمصريين على التقاط الصور التذكارية معهم.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وقد كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، فيما تم عقد ندوة عن تكريمها بالمهرجان، والتي كشفا فيها تفاصيل مشوارهم الفني.

تحت شعار «إفريقيا بكل الألوان»، شهد معبد الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، وبدأت مراسم الافتتاح بجولة نهارية من خلال "الذهبيات النيلية" التي تحمل كل نجوم وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر، ثم بدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس من داخل المعبد.

وفي المعبد تم استقبال ضيوف المهرجان على الريد كاربت في مدخل المعبد، حيث بدأ توافد النجوم، إلى حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومن أبرز الحضور النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، المخرج الكبير خيري بشارة التي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المكرمين النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، والفنانة تيسير فهمي، والفنانة سحر رامي، والفنانة البوركينية آيا كيتا يارا، المنتج جابي خوري، والنجم أحمد حاتم، وكذلك حضر الحفل، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبد العزيز، النجم صبري فواز، المخرج مجدي محمد علي، النجم أحمد فتحي، المخرج عمرو عابدين.