سميرة سعيدة تطرح أغنية "كان" بتوقيع عمرو مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد أغنية جديدة بعنوان "كان" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وقد لاقت الأغنية استحسانًا واسعًا من قبل جمهورها.

تأتي هذه الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان الموسيقار عمرو مصطفى، وتوزيع الماهر ماهر الملاخ، وتمتاز بنغماتها الراقية وكلماتها العذبة التي تعكس أسلوبًا فنيًا متميزًا ونشرت الديڤا سميرة سعيد مقطع منها على صفحته دا الرسمية وقالت: "كان.. أغنية مليئة بالأحاسيس والمشاعر الدافئة وانا غنتها كأنها تخصني “كان” هي أول أغنية من أغنياتي في 2024".

تعاون سميرة سعيد وعمرو مصطفى

وقد كشف الملحن الشهير عمرو مصطفى عن استمرار تعاونه مع سميرة سعيد في أعمال فنية مستقبلية، دون الكشف تفاصيل محددة، ما أثار حماس الجمهور لما هو قادم من هذا الثنائي الناجح، وعبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شارك عمرو مصطفى صورًا جمعته بسميرة سعيد، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مشترك ناجح، مؤكدًا على أن هذه الشراكة ستحقق نجاحات أكبر وأكثر في المستقبل.

رأي سميرة سعيد في الذكاء الاصطناعي

وفي سياق آخر، أعربت سميرة سعيد عن آرائها في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الأغاني، حيث أكدت على تطور الخيال العلمي وتحوله إلى واقع علمي، وأشارت إلى ضرورة وجود قوانين دولية تنظم استخدام هذه التقنيات



سميرة سعيد تبدي رايها في الأغاني "السنجل"

وقالت سميرة سعيد من قبل: "في زمن تغيرت فيه ثقافة الاستماع إلى الموسيقى، وانتقل الجمهور إلى استقبال الأغاني بشكل فردي، أصبحت فكرة طرح الأغاني الجديدة كـ "سينجل" أمرًا ضروريًا لعودة حيوية صناعة الموسيقى. تعد هذه الخطوة إحدى الخطوات الهامة لإحياء الحركة الفنية بعد سنوات من الانحجار والخوف من الخسائر وقلة الإنتاج وأشارت إلى تغير ثقافة الجمهور في الفترة الحالية، معتبرة ذلك طبيعيًا نظرًا للتطورات السريعة التي تشهدها العصر. وأوضحت أن فكرة طرح الأغاني بشكل فردي كسينجل أصبحت أكثر جاذبية للجمهور، حيث يفضلون تلقي الألبوم على شكل أغانٍ منفصلة، ما يعود بالفائدة أيضًا للفنان حيث يتلقى كل أغنية حقها من انتشار واستماع من الجمهور.

وحول ألبومها الأخير "إنسان آلي"، أكدت أنه تجربة فنية مميزة وكبيرة بالنسبة لها، إذ جمعت بين أغانٍ متنوعة ومفاجئة، حققت نجاحًا كبيرًا لاقى استحسان الجمهور. وأبرزت أنها خاضت تجربة الإنتاج الخاص لأول مرة في هذا الألبوم.

وفيما يتعلق بمنصات الأغاني الرقمية، أثنت على دورها في حماية حقوق الفنان وفرق العمل من القرصنة، وتيسير طريقة توزيع الأغاني الجديدة دون مقابل، مما جعلها منافذ رئيسية لطرح الموسيقى الجديدة وتوسيع دائرة الاستماع إليها.