نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أبرز خلافات حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، بعدما تردد أخبار عن عودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد طلاقهما مؤخرًا، نفت شيرين هذة شائعات، مؤكدة أنها لن تخفي خبر عودتها إلى حسام، وكما أعلنت خبر طلاقها فسوف تعلن خبر زواجها، لأن الزواج أساسه الإشهار وأن كل ما يربطها حاليًا بحسام حبيب وهو العمل فقط.

بعد تصدرها التريند، يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية ابرز خلافات حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب..

ابرز خلافات حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

ويذكرأن حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب قد انفصالهما لأول مرة في شهر نوفمبر عام 2021 وأكدت شيرين الخبر في شهر ديسمبر من خلال بيان رسمي نشرته عبر مواقعها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الانفصال تم في هدوء ولا وجود لخلافات بينهما، ايضا عادت "شيرين" في يوليو 2022 في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وان هناك خلاف نشب بينها وبين حسام حبيب ودخولها لحالة نفسية سيئة بسببه، كشفت خلالها عن ابتزاز "حسام" لها طوال فترة زواجهما إلى جانب ممارسته العنف وضربها، دخلت "ِشيرين" إحدى المستشفيات للتعافي من الإدمان حيث قام شقيقها "محمد عبد الوهاب" باحتجازها، عادت قصة الثنائي على الساحة مجددًا في نوفمبر عام 2022 بعد خروج "شيرين" من المستشفى وتعافيها من الإدمان أعلنت كتب كتابها مجددًا عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يذكر أن شيرين عبد الوهاب قد تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق الثنائي بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة، وكانت شيرين أعلنت في خبر انفصالها في نوفمبر الماضي، من خلال برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب وقالت إن الطلاق حدث وكان طلاقًا حضاريًّا، باحترام وهدوء بعد وجود العديد من الأزمات والعواصف.