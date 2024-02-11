نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حسن الرداد في ضيافة برنامج "كلام نواعم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان حسن الرداد ضيفًا على حلقة من برنامج "كلام نواعم الذي يعرض على قناة MBC ومن المقرر مناقشة مواضيع مهمة ومثيرة للاهتمام مثل تأثير الأبوة والرجولة على الأسرة، وكيف يمكن للآباء أن يكونوا نموذجًا إيجابيًا لأبنائهم بالإضافة لـ الالتزام الأبوي في تفاصيل تربية الأبناء، وكيف يمكن لتلك التفاصيل أن تشكل الشخصية والطموحات لديهم

ومن المواضيع الذي ستناقش أيضًا دور الرجل في دعم شريكته النسائية، سواء كان ذلك في الصداقة أو في علاقة الأزواج، وستطرق الحلقة أيضًا في الحديث عن التحديات التي قد تواجه بعض الرجال في دعم طموحات زوجاتهم، والعوامل التي قد تؤثر على قدرتهم على تقديم الدعم اللازم ومن المقرر ان تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

آخر أعمال حسن الرداد

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما، فيلم "بلوموندو" ويشارك فى بطولة الفيلم، بجانب الفنان حسن الرداد، كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تمامًا.



حسن الرداد يتحدث عن تكريمه في مدينة الأقصر

أعرب حسن الرداد عن سعادته البالغة بتكريمه في مهرجان يحمل قيمة خاصة لقلبه، مدينة الأقصر، التي وصفها بأنها مدينة الحضارة التي تنبعث منها الطاقة الإبداعية وتحدث حسن عن علاقته العميقة بالنجم الراحل سمير غانم، مشيدًا بتأثيره الكبير على عالم السينما والكوميديا، مؤكدًا أنه لا يزال يحمل ذكريات لا تنسى معه، ويستمتع بمشاهدة أعماله حتى الآن.

وعندما تناول حسن الرداد أهم محطات مشواره الفني، أكد أنه كان دائمًا يسعى لتقديم شيء جديد ومختلف، مشيرًا إلى دعم والده الداعم لهذه الفكرة والذي شجعه على تقديم شخصيات متنوعة تميزه في عالم الفن وفيما يتعلق بتقديم الأدوار الصعيدية، أكد حسن الرداد حبه الشديد لهذا النوع من الأعمال واستعداده التام لتقديمها بكل تفانٍ وإخلاص.



تفاصيل مهرجان السينما الإفريقية للأقصر

تهتم وزارة السياحة والآثار بشكل كبير بتنظيم ورعاية المهرجانات السياحية، ومن بين هذه المهرجانات يأتي مهرجان السينما الأفريقية بمدينة الأقصر الذي ينظم سنويًا بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. يتميز المهرجان بجمع صناع السينما من مصر ومن دول أفريقية مختلفة لعرض أعمالهم الفنية والمنافسة في 4 مسابقات مختلفة خلال أسبوع مليء بالفعاليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعة.

تهدف فعاليات المهرجان إلى تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين مصر وبين دول القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الجوانب الإبداعية والفنية للسينما الأفريقية. كما تسعى الوزارة من خلال المهرجان إلى تعزيز السياحة في مدينة الأقصر وزيادة الوعي بالثروات السياحية والأثرية التي تحتضنها هذه المدينة الساحرة.