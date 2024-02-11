نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تنبوء ليلى عبد اللطيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، بعدما تردد أخبار عن عودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد طلاقهما مؤخرًا، نفت شيرين هذة شائعات، مؤكدة أنها لن تخفي خبر عودتها إلى حسام، وكما أعلنت خبر طلاقها فسوف تعلن خبر زواجها، لأن الزواج أساسه الإشهار وأن كل ما يربطها حاليًا بحسام حبيب وهو العمل فقط.

بعد تصدرها التريند، يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تنبوء ليلي عبد اللطيف لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تنبوء ليلى عبد اللطيف لـ شيرين عبد الوهاب

وكانت خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف، قد حلت ضيفة على برنامج “ الحكاية ”، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب، قالت: أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يذكرأن شيرين عبد الوهاب قد تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق الثنائي بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة، وكانت شيرين أعلنت في خبر انفصالها في نوفمبر الماضي، من خلال برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب وقالت إن الطلاق حدث وكان طلاقًا حضاريًّا، باحترام وهدوء بعد وجود العديد من الأزمات والعواصف.

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

وبعد غياب طويل، الفنانة شيرين عبدالوهاب تطرحت أحدث أعمالها الغنائية، والتى حملت عنوان «الدهب»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.

