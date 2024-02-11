نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "لو سمحنا".. هنا يسري تستعد لاستكمال طرح ألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحالة النجاح الساحق التي تعيشها الفنانة هنا يسري في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال أغنية بنت أبويا التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي بطولة الفنان ماجد الكدواني، تستعد هنا لطرح أحدث أعمالها الغنائية الفترة المقبلة، حيث تعاقدت خلال الفترة الماضية، على إنتاج ألبوم كامل يتضمن 10 أغنيات متنوعة.

وطرحت هنا يسري يوم الخميس الماضي، الأغية الأولى من الألبوم بعنوان "لو سامحنا"، وهي من كلمات الشاعر محمد الشافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع ماهر الملاح، أما تصوير الفيديو كليب، فكان من إخراج المخرج نضال هاني.

أغنية "لو سامحنا" للفنانة هنا يسري تتناول موضوع جديد وعام بعيدًا، عن موضوعات الحب، والفراق، في جاءت كلمات الأغنية كما يلي: لو سامحنا، نبقى أحسن، ولا أحزن، ولا أيه، لو سامحنا حد مؤذي، وكان جارحنا.. يبقى حلو؟ ولا يبقى خسارة فيه؟.

آخر أعمال هنا يسري

وكانت آخر أعمال هنا يسري تتر مسلسل "صوت وصورة" الذي يحمل اسم "لسه نفسنا طويل" وقد حقق التتر نجاحًا كبيرًا، والتتؤ من كلمات الشاعر تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، إنتاج شركة أروما.