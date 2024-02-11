نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تتوج الفائزات في مسابقة ملكة جمال العرب بحضور نجوم الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حفل أسطوري ضم نجوم الإعلام والفن بالعالم العربي ومصر أمس بأحد فنادق القاهرة، اختتمت مسابقة ملكات جمال العرب وأوروبا 2024 بالدورة السابعة عشر برئاسة الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب.

الفائزات بمسابقة ملكة جمال العرب وأوروبا

وقد حصدت المغربية سامية العطوش على لقب ملكة جمال العالم العربي، واللبنانية مريم زعيتر ملكة جمال العرب بأوروبا، وحصدت المصرية ريهام الخطيب على الوصيفة الأولى للعرب، والاردنية سارة ياسر وصيفه ثانية وحصدت ملكة جمال العرب للسلام الفلسطينية فادية الهواري وملكة جمال العرب للسياحة العراقية آية النعيمي والجزائرية مارية بودوايه ملكة جمال العرب للتوب موديل وضمت لجنة التحكيم النجمة حورية فرغلي وطاقه من أطباء التجميل والجمال والصحه النفسيه لاوروبا سيدة الأعمال اللبنانيه رنا الحسن رئيس لجنة تحكيم اوروباوخبيرة التجميل البلجيكيه كيان هبه والاعلامي اللبناني زكريا الفحام وبالنسبه للعالم العربي منهم د التجميل الأردني هشام نوافله والدكتور محمد عرابي طبيب التجميل من سوريا ويعيش بدبي ورامونا يونس أخصائية وسفيرة التجميل للبيئه الطبيعيه والدكتور عمر رشاد من مصر اخصائي جراحات التجميل ومن السعودية ايلما عرب خبيرة تجميل المراه العصريه ومقدمة الحفل التونسية سوار.



وتم تكريم مجموعة من نجوم الفن منهم إيناس عزالدين والنجم مصطفي شوقي والنجمه مريم حليم والتي توجت ملكة جمال الفنانات العرب والنجم احمد شاكر والمطربة بسمة عطا ونادين اكوان.

وقد شاركت بيوت الأزياء القطرية براند روكوكو والاماراتيه مصممة الازياء أمل السعيدي ومن مصر براند نورهان بودي ومن الجزائر مصممة ازياء اللبس التقليدي والعصري مني لحسن احيا الحفل المطربة نادين اكوان باغنية بفك الخط من تاليف الدكتوره الشاعره حنان نصر والمطرب زين باغنية الحلوه لما عدت من تاليف الدكتوره الشاعره حنان نصر.

كما غنت بسمة عطا متسبطنيش، وقد قام بتزيين الملكات كوافيرهير لاب وطارق سعد وبينو وتامر حلمي ورامي سيد ونقلت الحفل الراعي الإعلامي قناة هي وقام بنقل الملكات الراعي السياحي ثري ايه.