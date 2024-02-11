نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فبركة".. مسلسل إذاعي لـ أحمد حلمي حصريًا على "نجوم إف.إم" في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد أحمد رجب رئيس مجلس إدارة شركة TMS، مع هالة حجازي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، على إذاعة المسلسل الإذاعي الجديد للنجم أحمد حلمي في رمضان عبر إذاعة «نجوم إف.إم» حصريًا.

المسلسل الجديد بعنوان «فبركة»، ويشارك «حلمي» بطولة المسلسل الفنانون: هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، محمد رضوان، نور قدري، علي صبحي، بمشاركة الإعلامية إنجي علي كضيفة شرف العمل.

وقال أحمد رجب رئيس مجلس إدارة شركة TMS، إن الشركة تعمل في مجال الإنتاج والتسويق الإلكتروني، وعندما قرروا التوجه للإنتاج الإذاعي رأوا أن تكون البداية مع نجوم كبار مثل أحمد حلمي وهنا الزاهد ومجموعة من أنجح الفنانين.

وأكد أنه لم يكن هناك جهة أفضل من شركة النيل للإنتاج الإذاعي و«نجوم إف.إم» لإذاعة العمل على موجاتها، لما يجمعهم من قيم واهتمام بالمشاريع، لذا تم التعاقد على وجود العمل بشكل حصري خلال رمضان.

وأضاف أحمد رجب رئيس مجلس إدارة TMS أن الشركة بصدد الاهتمام بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بالإنتاج الإذاعي والدرامي، مشيرًا إلى تجربتهم السابقة في برنامج Sold out الذي تنتجه الشركة (بالاشتراك مع شركة فكر للانتاج الفني) من تقديم الإعلامي الكبير محمود سعد.

وكشفت نوران نصار مؤلفة العمل، عن ملامح الفكرة، وقالت إن المسلسل يتناول ظاهرة الـ«ترند» ومحاولة بعض القنوات لتحقيق مشاهدات عالية حتى لو كان هذا مبني على «فبركة»، ويتناول العمل هذه الفكرة في إطار كوميدي، من خلال بطل المسلسل أحمد حلمي الذي يقدم شخصية المذيع قبل أن يجد نفسه هو الـ«ترند».

أحمد حلمي يعلن عن مسرحية "تييت" في موسم الرياض

أعلن الفنان أحمد حلمي عن أحدث مسرحياته في موسم الرياض والتي تحمل اسم "تييت"، حيث نشر البوستر الخاص بها عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" وكتب: "مسرحية تييت من موسم الرياض على مسرح أبو بكر الشدي ابتداءً من 6 فبراير يارب تعجبكم" وأشار للنجوم المشتركين معه في المسرحية وهما هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان وباقي القائمين على المسرحية

وفي سياق متصل، المسرحية من إخراج هشام عطوة ومن إنتاج حمدي بدر ومن تأليف ضياء محمد، وظهر "حلمي" في البوستر وهو يرتدي ملابس غريبة بعض الشئ يهرول خائفًا وحوله كائنات مخفية.