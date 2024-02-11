نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوي ايهاب ابنة محمد رياض في "قلع الحجر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعربت الفنانة الشابة رضوي ايهاب، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "قلع الحجر" بطولة النجم محمد رياض، وسوسن بدر، ومن المفترض ان يتم عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وكشفت رضوي، في تصريحات صحفية عن شخصيتها في العمل حيث إنه ا تجسد سهام ابنة الفنان محمد رياض، الذي يجسد العمدة، وهيا غير متعلمة ومتكبرة ودائما وتقوم بعمل مشاكل كثيرة مشيرة إنه ا بذلت مجهود كبير في العمل متمنيا ان تنال اعجاب الجمهور.

وأضافت ان هذه التجربة الاولى لها التي تقدم بها الصعيدية، وذهبت إلى مصحح لغوي واتقنت اللهجة بشكل صحيح والفضل يرجع إلى المخرج حسني صالح، فهو ساعدها كثير لتقدم شخصيتها متكاملة الاركان.

وتحدثت ايضا عن سعادتها الكبيره بالعمل مع النجم محمد رياض، والفنانة سوسن بدر، ومني عبد الغني، مشيره انهم قدموا لها الكثير من النصائح الفنية وكواليسهم مليئة بالحب والبهجة وذلك سيظهر علي الشاشة للجمهور.



تدور احداث المسلسل في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة،

وعن النجوم المشاركين في مسلسل قلع الحجر، محمد رياض، سوسن بدر،، عبد العزيز مخيون، أحمد فهيم، رضوي ايهاب،سمير عبد العزيز، محمود الجابري، مدحت تيخة، عبد الخالق أحمد، عصام شاهين، سميه امام.