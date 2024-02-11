نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب تعود لساحة الغناء بـ أغنية "بيقولوا قوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي كساب، عن موعد إصدار أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بيقولوا قوية"، بعد عودتها للساحة الغنائية بجانب مسيرتها في التمثيل. نشرت كساب برومو للأغنية على حسابها في انستجرام، حيث ظهرت بوجه مكيَّاج على نصفه ونصف آخر بلا مكياج، معبرة عن معاناتها، وأعلنت أن الأغنية ستكون متاحة يوم الخميس على قناتها في يوتيوب وعلى جميع المنصات الإلكترونية، مع التأكيد على أن كلمات الأغنية من تأليف طارق علي، واللحن والتوزيع من إسلام رفعت، والميكس والماستر من جورج يعقوب.

أعمال مي كساب القادمة

من المقرر أن يتم عرض فيلم "ذعر" لها في وقت قريب وهو من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

أما عن الموسم الرمضاني فانضمت مي كساب في رمضان 2024 لـ مسلسل العتاولة وستجسد شخصية، المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، زينة، مى كساب، سامي مغاوري، هدى الأتربي، حنان يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية، ويتناول عديدًا من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها.

مي كساب تتحدث عن جعفر العمدة

خلال موسم رمضان الماضي، انطلقت النجمة مي كساب بشخصية "ثريا" في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث حققت نجاحًا باهرًا لاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور. وعن تجربتها في تقديم هذه الشخصية، أوضحت مي أنها تفاعلت بشكل عميق مع دورها، متأملة في تطورات القصة والمشاهد القادمة خلال قراءتها للحوارات، وهو ما ساهم في نجاح المسلسل وأشادت بجهود طاقم العمل وتعاونهم، مؤكدة أن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل كان نتيجة لتوفيق الله أولًا، وثانيًا لجهود كافة أفراد الفريق. تضمن طاقم العمل في المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية من بينهم: محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، وغيرهم، تحت إخراج محمد سامي، وبمشاركة مهاب طارق في السيناريو والحوار، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.