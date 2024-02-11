نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر الصارخ.. ساندي تفأجاة جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ساندي على مشاركة متابعيها بإحدث إطلالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

أحدث ظهور لـ ساندي

وظهرت ساندي وهي ترتدي ملابس مثيرة وجريئة باللون الأحمر، وأختارت ترك خصلات شعرها الأسود القصير منسدلة فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئ مع لون الروز كأحمر شفاه.

أحدث أعمال ساندي

ومن ناحية اخري، طرح ساندي أغنيتها الجديدة "انت تقبل" عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وهي من كلمات منة القيعي ومن الحان عزيز الشافعي، ومن توزيع تميم، هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"ازيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".

كلمات اغنية "انت تقبل" لـ ساندي

انا مش هنكر اني.. لما رحت بجد مني انجرحت.. مش ندم على قد ما.. لما شوفتك ويا غيري اتوجعت.. سيبتك أيوا سيبتك.. مش بغير أنا في كلامي ولا اتراجعت.. بس لما عرفت ان انت.. قدرت تحب بعدي اتضايقت اتضايقت.. مش أناني.. برضه انت لو مكاني.. لو عرفت اني بقابل حد تاني.. مش هتسأل حتى لو مش ناوي ترجع.. لو لقيتني في حضن غيرك.. مش هتزعل.. طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري.. إنت تقبل إنت تقبل تقبل.. كل الناس لاموني ليه.. بتسألي وقالولي انتي لسه.. معذورين ما فات كتير.. عدى وقت كبير وليه بعملها قصة.. سيبتك أيوا سيبتك.. مش بغير أنا في كلامي.. ولا اتراجعت.. بس يمكن كان في عيني.. الغياب ده مش معناه ان انت ضعت.. هو انت ضعت.. مش أناني.. برضه انت لو مكاني.. لو عرفت اني بقابل حد تاني.. مش هتسأل.. حتى لو مش ناوي ترجع.. لو لقيتني في حضن غيرك.. مش هتزعل.. طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري.. إنت تقبل إنت تقبل تقبل

آخر أعمال ساندي الغنائية

يذكر أن آخر ألبومات ساندي يحمل اسم "اتنين في واحدة"، صورت جميع أغنيات الألبوم على طريقة الـVertical Video وهي تقنية علي الساحة العربية تستخدم في الدول الغربية فقط، وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

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