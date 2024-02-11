نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب تكشف عن موعد عرض "بيقولوا قوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي كساب لطرح أحدث أعمالها الغنائية “بيقولوا قوية”، بعد عودتها للساحة الغنائية من جديد بعد فترة من الغياب بجانب التمثيل.

ونشرت مي كساب البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة “بيقولوا قوية”، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت خلاله بوجه وضعت في نصفه مكياج والنصف الآخر دون، مما يظهر تعابيرها متعبة، وعلقت: “أغنيتي الجديدة بيقولوا قوية، يوم الخميس الجاي بإذن الله على قناة يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية، كلمات: طارق علي، ألحان وتوزيع: إسلام رفعت، ميكس وماستر: جورج يعقوب”.

آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل جعفر العمدة خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، ونجحت في تقديم شخصية ثريا إحدى زوجات جعفر العمدة التي واصلت معه رحلة البحث عن ابنهم أحمد داش الذين فقدوه منذ 22 عاما، لتتصاعد الأحداث حولهما مع حبه لتعدد الزوجات.

أبطال مسلسل "جعفر العمدة"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، منذر رياحنة، وطارق النهري محمد فهيم، جوري بكر، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق.