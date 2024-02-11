نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي: أنا أكتشفت إني في نعمة كبيرة ومش حاسس بيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الفنان علاء مرسي، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية عقب إجراؤه لعملية جراحية في القولون، قائلًا: "اللي حصلي محنة علشان ربنا يعرفني محبة الناس غالية ولازم الشخص يكون قد مسؤليتها وعلى قدر من الوعي".

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تعليق علاء مرسي بعد شفائه

وتابع علاء مرسي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل وذلك عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"الحمد لله المرض ممكن يكون محنة لكنه بيتحول لمنحة من الله عز وجل"، مازحًا جمهوره "أنا حلو جدا وماما حلوه وكل حاجه حلوة".

وكشف "مرسي" أسباب نقله لأحد المستشفيات عقب قيامه بتصوير مسلسل "عتبات البهجة"، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، خلال أحد لوكيشن التصوير ثم شعر بألم شديد في بطنه ثم بدأ يتزايد بشكل مستمر ولكنه أستطاع أن يتحمل الألم لكي ينتهي من تصوير مشاهده.



وأستكمل علاء مرسي، حديثه بأنه ذهب لمنزله ولكن أسرته وجدت ملامح التعب على وجهه ثم ذهب لأحد المستشفيات وعلى الفور أخبروه بأن هناك مشكلة كبيرة في القولون وتضخمت ثم بعدها أجرى الطبيب المعالج فحص بالمنظار ولاحظوا أن هناك مشكلة صغيرة في القولون.



وأردف علاء مرسي، أنه تماثل الشفاء في وقتنا الحالي ويأخذ الأدوية وحقن، متابعًا: "أصعب حاجه الحقن لأني بخاف منها وفضلوا يسيطروا عليا والأمور حلوة والحمد لله.. وأنا في حالة سعادة بالغة بعد زيارت الفنان أشرف زكي ومحمد إمام".

واختتم علاء مرسي حديثه قائلًا: "أنا أكتشفت إني في نعمة كبيرة ومش حاسس بيها ومحبة الناس كنز غير عادي والصحاب دول في كفة، محمد هنيدي قطع التصوير علشان يجيلي في المستشفى وجالي مرة تانية باليل، الموضوع ده علمني درس أننا لازم نتمسك ببعض".





مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.