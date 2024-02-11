نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان مثير.. نادين نسيب نجيم تلفت الانظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على مشاركة جمهورها، صور من أحدث إطلالتها الجذابة، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”.

إطلالة نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها

وتألقت نادين بإطلالة جريئة، مزجت بين الأنوثة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستانا مثيرا بحمالات، مكشوف الساق، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، اختارت تسريحة شعر ذيل الحصان وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون النود في الشفاه.

خطيب نادين نسيب نجيم في احتفاله بـ«الفلانتين»

واحتفل ناريغ ناربيكيان، خطيب الفنانة نادين نسيب نجيم بمناسبة عيد الحب «الفلانتين»، بطريقة رومانسية أثارت إعجابها وإعجاب متابعيها، ونشرت نادين عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، فيديو من منزلها الذي فُرش بالورود الحمراء في كل أركانه بواسطة خطيبها ناريغ، معربةً عن حبها للمفاجأة، وعلقت على الفيديو قائلةً: «شكرًا جزيلًا لك يا حبي.. إنه أمر أكثر من رائع، أحبك ناريغو كثيرًا»، وكانت نادين نسيب نجيم احتفلت قبل يومين بعيد ميلادها مع أولادها وشاركت الجمهور بصور من الاحتفال وظهر أمامها أربع قوالب حلوى مكتوب عليهم حرف N وشكل قلب.

أحدث أعمال نادين نسيب نجيم

ومن ناحية اخري، تشارك نادين نسيب نجيم في الجزء الثاني من مسلسل 2020، قالت: هنقدم الجزء الثاني من المسلسل في رمضان 2024، ويحمل اسم 2024 والقصة مختلفة عما تم تقديمه في رمضان 2021.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم هو مسلسل وأخيرا مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن. ومسلسل وأخيرا من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر، المسلسل بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

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