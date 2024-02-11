مسلسلات رمضان 2024 وموعد حلول الشهر الكريم

القاهرة - محمد ابراهيم - في الواقع، تحظى مسلسلات رمضان 2024 بتوسع البحث من قبل المواطنين في هذه الفترة، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة حتى نستقبل الشهر الكريم الذي يملؤ قلوبنا بالبهجة والفرح.

يُعتبر شهر رمضان واحدًا من أفضل الأشهر في العام، وينتظره المواطنون بشوق. فيما يلي أبرز المسلسلات الرمضانية لهذا العام 2024:

- **مسلسل "الحشاشين":** من تأليف الأستاذ عبد الرحيم، وإخراج الأستاذ ميمي علاوة، وتتناول أحداثه قصة تاريخية، ويتألق في بطولته الفنان كريم عبد العزيز.

- **مسلسل "صلة الرحم":** يتم تقديمه بمشاركة مجموعة من الفنانين، من بينهم أنجي المقدم، وإياد نصار، وعلي طبيب، وريهام عبد الغفور، يتناول المسلسل قضايا العادات المصرية وأهمية صلة الرحم.

موعد شهر رمضان المبارك

شهر رمضان، الذي يُعتبر من الشهور المباركة في العام، ينتظره المسلمون سنويًا بشوق. يتزامن هذا العام مع الحادي عشر من مارس 2024، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء.