القاهرة - محمد ابراهيم - لا تفوت الحلقة 148 من مسلسل المؤسس عثمان..شاهدها على قصة عشق وجميع القنوات الناقلة

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 من المسلسلات المتنظرة لدى عدد كبير من الأفراد داخل الدولة التركية وعدد من الدول العربية، فهي تضم أحداث تاريخية وملحمة عظيمة لحياة المؤسس عثمان بن أرطغل، كما أن المسلسل يتناول كافة الأحداث التي أدت إلى تأسيس الدولة العثمانية، حيث تشهد الحلقات التي تم عرضها مؤخرًا أهم التطورات التي مرت بها الدولة، ومن خلال مقالنا نذكر لكم أهم التفاصيل التي تتعلق بالمسلسل بشكل مفصل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148



ينتظر جميع محبي المسلسلات التركية عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 فهي إحدى الحلقات المليئة بأهم الأحداث، فمن المعروف أن المسلسل يعرض حلقة بشكل أسبوعي لذلك ينتظرها الجميع للتعرف على آخر الأحداث الخاصة بها، وتكون مواعيد عرضه كما يلي:

يتم عرض المسلسل على قناة أي تي في التركية التي تعمل على عرض تلك المسلسلات الحصرية في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة دوت الخليج الجزائرية التي تعمل على عرض تلك المسلسلات الحصرية في يوم الخميس كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءًا.



ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان



يبحث العديد من متابعي المسلسل عن الترددات الخاصة بالقنوات التي تعرض المسلسل على الشاشة الفضائية الخاصة بها، حيث تكون تلك الترددات كما يلي:

قناة أي تي في التركية

يكون الترددات الخاصة بهذه القناة كما يلي:

1- تردد القناة على النايل سات

تردد القناة: 10796

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي v

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

القمر الصناعي: نايل سات.

2- تردد القناة على العرب سات

تردد القناة: 12692

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي v

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

قناة دوت الخليج الجزائية

يكون الترددات الخاصة بهذه القناة كما يلي:

1- تردد القناة على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: افقيH.

2- تردد القناة على العرب سات

التردد: 11034.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.