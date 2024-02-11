بعد تصدره تريند جوجل.. من هو محمود عامر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمود عامر مؤشر البحث جوجل وذلك بعد اعلانه عقد قرانه أمس على سيدة خارج الوسط الفني وهي الدكتورة رشا فرج.

من هو محمود عامر؟



هو فنان مصري محمود عامر ولد في 28 أكتوبر 1955 في مدينة الإسماعيلية، وهاجر منها بعد العدوان للشرقية.

حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ومن ثم حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1983.، يقول عن نفسه "فور تخرجي عملت بالعديد من المسرحيات والافلام والمسلسلات واتجهت للعمل في مجال الطفل في معظم الأعمال، والحمد لله مازلت أعمل، وتجمعني علاقه حب واحترام مع كل الزملاء والزميلات"، وهو عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وكان متزوج من الفنانة لاشينة لاشين ووالد المطربة الناشئة (أميرة عامر)و قد قام بالأشتراك في برنامج مذيع العرب.



زواج محمود عامر من لاشينة لاشين

سبق أن تزوج الفنان محمود عامر من الفنانة لاشينة لاشين، واستمر زواجهما سنوات طويلة ولديهما ابنة هي أميرة عامر.

وأعلن محمود عامر انفصاله عن زوجته لاشينة لاشين في شهر أغسطس 2023 الماضي، وكتب حينها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: سينجل.

أعمال محمود عامر

بدأ محمود عامر مشوراه الفني من خلال مجموعة من المسلسلات الإذاعية، مثل عائلة مرزوق أفندي، ومن ثم شارك في مجموعة من الأعمال المهمة في السينما والدراما التليفزيونية، بداية من مسلسل وفيه ناس طيبين، عام 1981، وبعدها بعام شارك في مسرحية الشخص من إخراج جلال الشرقاوي، وتوالت مشاركته الفنية ومنها في السينما: فيلم الاتحاد النسائي، الهاربات، المليونيرة الحافية، الذكاء المدمر، العذراء والعقرب، وفي الألفينيات شارك في آخر ورقة، صابر جوجل، قسطي بيوجعني.

ومن أعماله على الشاشة الصغيرة المزلقان، الحب والصبار، رأفت الهجان الجزء الثاني، رقيب لا ينام، اليقين، ليالي الحلمية الجزء الرابع، اعترافاتي، عصر الأئمة، الدنيا وما فيها، الحنين إلى الماضي، الغرب لا يأتي سرًا، وفي الألفينيات شارك في: المغامرون الخمسة آلة الزمن، فارس الرومانسية، دوائر الشك، العندليب، البوابة الثانية، ولاد تسعة، الجماعة الجزء الثاني، عيش أحلامك، عوالم خفية، الأب الروحي، شاهد عيان، نجيب زاهي زركش، ملف سري، المماليك.

آخر أعمال محمود عامر

وكانت آخر أعمال محمود عامر مشاركته في مسلسل المداح الجزء الثالث، مع الفنان حمادة هلال والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، كما يشارك في الجزء الرابع من المسلسل الذي يعرض في رمضان 2024.

