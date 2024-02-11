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أحمد جودة - القاهرة - علاء مرسي: محمد إمام في ورطة بسبب لقب الزعيم..ولم أقصد إهانة محمد هنيدي..وتم تحريف تصريحاتي عن فيلم مرعي البريمو..تحدث علاء مرسي عن رأيه في محمد إمام نجل الزعيم، وذلك من خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، وقال علاء مرسي بأن النجم محمد إمام هو الزعيم الصغير مثل والده في أخلاقه وفكره وتنمية موهبته، فهو لا ينام ووهب نفسه للتمثيل.



وتابع علاء مرسي تصريحاته قائلًا: "محمد إمام في ورطة لأنه شايل اسم الزعيم عادل إمام وهو داخل طول الوقت يكون شخصية لنفسه وأعتقد أن هو نجح في الموضوع ده بنسبة كبيرة جدا وربنا يوفقه وغير على مستوى الأخلاق هو أو رامي أخوه بقول يسلم اللي رباهم واللي علمهم الأدب والأخلاق.. ومحمد إمام مسابنيش أبدا في المستشفى".

علاء مرسي يوضح حقيقية ندمه على المشاركة في فيلم مرعي البريمو

أثار علاء مرسي الجدال في وقت سابق عقب تصريحاته عن فيلم "مرعي البريمو" والذي عرض في شهر أغسطس الماضي، وحرص علاء مرسي على توضيح حقيقة تصريحه عن ندمه بمشاركته في فيلم "مرعي البريمو"، قائلًا أن البعض قام بتحريف تصريحاته خلال أحد اللقاءات لكن ما يقصده بأن أخطأ في تقديم الشخصية ولو عاد به الزمن مرة أخرى سيفكر في تقديم الدور بشكل جيد عما قدمه من قبل، لأنه شعر بأنه لم يكون في أفضل حالاته ومن الوارد أن يقول الفنان بأنه كان موفق في العمل أو غير موفق.



وأستكمل علاء مرسي، حديثه، "جالي إحساس إني أكون أحسن من كده بكتير، ولما قولت الكلام ده بقلبي وبصراحة اتنقل الموضوع بشكل تاني واتقال إني بهين هنيدي.. هنيدي ده قطعة وجزء مني وعشرة عمري وبينا صداقة سنتين طويلة وهو على المستوى الشخصي صاحب صاحبه وهو لا يظهر الخير الذي يفعله مع أصدقائه في الخفاء".



نجوم فيلم مرعي البريمو

شارك في بطولة فيلم "مرعي البريمو"، كل من محمد هنيدي، غادة عادل، نانسي صلاح، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد.