نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يكشف عن كواليس تحضيره لمسلسل بين السطور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان أحمد فهمى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، عن سعادته بردود الأفعال على مسلسل "بين السطور" والذى يعرض على شاشة قنوات ON، وكتبت:"احاسيس كتير جاتلي من اول ماقريت "بينالسطور" ووقعت في غرام شخصية "حاتم عز الدين" مش قادر استوعب ان فيه حد بيحب حد للدرجه دي".

أحمد فهمي يكشف كواليس تحضيره لمسلسل بين السطور



وأضاف:" قعدت اتكلم كتير مع المخرج وائل فرج اللي بجد استحملني هو والكاتبه نجلاء الحديني استحملوني لانهم عارفين اني بدافع عن حاتم عز الدين من كثر مانا حبيته وعشت معاه رحله طويله مدتها اكثر من سنه مبسوط من كل ردود الأفعال عن المسلسل وعن زمايلي قدام ووراء الكاميرا.. كلنا تعبنا فيه قوي ولحد دلوقتي ربنا كرمنا قوي قوي.. محدش يحاول يتوقع حاجه.. كل اللي يطلبوا منكوا استمتعوا بالرحله دي زي ماحنا استمتعنا وعشناها.. يارب يعجبكوا.. للنهايه".

أحداث مسلسل بين السطور

يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل "بين السطور"

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.

تفاصيل قصة مسلسل "بين السطور"

أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته دراميًا وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج، ويُعرض على MBC1، وعلى منصة "شاهد".

مواعيد مسلسل "بين السطور"

ويذكر ان الدراما الاجتماعية "بين السطور" يعرض على MBC1، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية، على MBC العراق، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت العراق، تُعرض الدراما الاجتماعية "بين السطور" على شاهد مجانًا بعد الشاشة.