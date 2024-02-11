نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها غدًا.. كل ما تريد معرفته عن مسرحية سناب شات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجهز الفنانة أمينة خليل غدًا الإثنين لعرض أولى تجاربها بالمسرح، من خلال مسرحية سناب شات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة.

أسعار تذاكر ومواعيد عرض المسرحية

وينطلق عرض مسرحية سناب شات، بدء من يوم 12 فبراير ليوم 16 فبراير الجاري، وتدور الأحداث في إطار كوميدي إجتماعي، وجاءت أسعار التذاكر في 9 فئات، الأولى بـ 100 ريال سعودي، والثانية بـ 200 ريال، والثالثة بـ 300 ريال، والرابعة بـ 350 ريال، والخامسة بـ 350 ريال، والسادسة بـ 450 ريال، والسابعة بـ 550 ريال، والثامنة بـ 800 ريال، والتاسعة بـ 900 ريال.

أحداث مسرحية سناب شات

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية سيد الفيل، التاجر الكبير، ومعاناته مع بناته المدللتين بسبب اهتمامهما الزائد بالترند والموضة والمظاهر الخادعة، فيسعى جاهدًا لزواجهما من رجلين محترمين، لكن جميع محاولاته تبوء بالفشل، فيقرر أن يستغل سلاحهما وهو السوشيال ميديا، فيبدأ التعامل معهما من خلال سناب شات، ويدخلون بعدها في عدد من المغامرات.

أبطال مسرحية سناب شات

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، نور قدري، عزت زين، دنيا سامي.

أحدث أعمال أمينة خليل

ومن ناحية أخرى، انضمت أمينة خليل مؤخرا لأبطال فيلم شمس الزناتي، ويشاركها بطولته محمد إمام، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

اخر اعمال أمينة خليل

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أمينة خليل هو فيلم أنف وثلاث عيون الذي عرض مؤخرا، وتدور أحداثه حول هاشم وهو جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب جدا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاما، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وايضا شاركت في فيلم شماريخ، ويشاركها بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.