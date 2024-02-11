علاء مرسي: أجسد دور زوج جومانا مراد في "عتبات البهجة" وأحبها حب أفلاطوني

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان علاء مرسي، عن مشاركته في مسلسل ‘عتبات البهجة’ مع الفنان يحيى الفخراني ومسلسل ‘كوبرا’ مع الفنان محمد إمام، والذي يعرضان في السباق الرمضاني المقبل.



وقال علاء مرسي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل وذلك عبر فضائية "صدى البلد 2"، أجسد شخصية مدعى ونصاب يوهم الناس بالدجل والشعوذة في مسلسل "كوبرا" والشخصية بها شكل معين وتركيبة مختلفة وأحيانًا تتميز بخفة الظل.



وأضاف "مرسي"، أن دوره في مسلسل “عتبات البهجة” يدور حول شخصية رجل طيب ولكن تسيطر عليه زوجته والتي تؤدي دورها النجمة جومانا مراد خلال أحداث العمل، ومسالم معها ويحبها حب أفلاطوني مثل الخيال ويكبرها في العمر بسنوات فبالتالي يشعر بالعجز النفسي من ناحيتها ويريد أن يعوضها بالحنان.



وأردف علاء مرسي، أن الشخصيتان تختلفان عن بعضهما بشكل كبير، ولكن العجيب في الأمر هو تربية دقنه وشاربه، متمنيا أن العملين ينالا إعجاب الجمهور وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.



وأوضح "مرسى"، أن الفنان يحيى الفخراني كنز كبير على المستوى الفني والإنساني وعندما يقف أمامه أحد في أي مشهد يقدره ‘ويعمله 100 حساب’ كونه يقف أمام فنان عملاق وهو شخص متواضع لدرجة تخجل من معه.