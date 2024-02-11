نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتفرغ السم من العقرب.. طرح البرومو التشويقى لـ "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة watch it، البوستر الدعائي الرسمي لـ مسلسل «صيد العقارب»، والذي يخوض بطولته الفنان غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المُقبل 2024.

وسيطر على البرومو حالة من الاثارة والتشويق، وظهرت غادة عبد الرازق خلال البرومو وهي تقوم بصيد العقرب وتفريغ السم منه حيث تعمل كتاجرة في سم العقارب.

قصة مسلسل “صيد العقارب”





وتظهر الفنانة غادة خلال أحداث مسلسل “صيد العقارب” بشخصية جديدة ومختلفة تجسد دور تاجرة سم عقارب، وهي إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الاحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكر عن الإناث.

من هم نجوم مسلسل "صيد العقارب"؟

مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالاضافة لعدد من النجوم أبرزهم سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.