نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي: 'محمد هنيدي قطع التصوير علشان يجيلي المستشفى' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الفنان علاء مرسي، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية عقب إجراؤه لعملية جراحية في القولون، قائلًا: "اللي حصلي محنة علشان ربنا يعرفني محبة الناس.. ولازم الشخص يكون قد مسؤليتها وعلى قدر من الوعي".



وتابع علاء مرسي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “تفاصيل” للإعلامية نهال طايل وذلك عبر فضائية "صدى البلد 2"، الحمد لله المرض ممكن يكون محنة لكنه يتحول لمنحة من الله عز وجل، مازحًا جمهوره "أنا حلو جدا وماما حلوه وكل حاجه حلوة".

وكشف "مرسي" أسباب نقله لأحد المستشفيات عقب قيامه بتصوير مسلسل "عتبات البهجة"، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني خلال تواجده في لوكيشن التصوير ثم شعر بألم شديد ببطنه ثم بدأ يتزايد بشكل مستمر ولكنه استطاع أن يتحمل الألم لكي ينتهي من تصوير مشاهده.



واستكمل "علاء"، حديثه بأنه ذهب لمنزله ولكن أسرته وجدت ملامح التعب على وجهه ثم ذهب لأحد المستشفيات وعلى الفور أخبروه بأن هناك مشكلة كبيرة في القولون وتضخمت ثم بعدها أجرى الطبيب المعالج فحص بالمنظار ولاحظوا أن هناك مشكلة صغيرة في القولون.



وأردف علاء مرسي، أنه تماثل للشفاء في وقتنا الحالي ويأخذ الأدوية وحقن، متابعًا: "أصعب حاجة الحقن لأني بخاف منها وفضلوا يسيطروا عليا والأمور حلوة والحمد لله.. وأنا في حالة سعادة بالغة بعد زيارة الفنان أشرف زكي ومحمد إمام".

واختتم "مرسي" حديثه قائلا اكتشفت إنني في نعمة كبيرة ولم أكن أشعر بها ومحبة الناس كنز كبير والفنان محمد هنيدي قطع التصوير لكي يأتي ويزورني في المستشفى، معبرا "لازم نتمسك ببعض".