نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صورة بتفكرنا بأيام حلوة".. هكذا استرجعت ليلى علوي ذكرياتها مع هشام سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة تجمعها مع الفنان الراحل هشام سليم، تستعيد من خلالها ذكريات مسرحيتها معه “يا مهلبية يا”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت “علوي” على الصورة قائلة:"ذكريات جميلة افتكرتها لما شفت الصورة دي من كواليس فيلم (يا مهلبية يا) مع الخلوق الفنان الراحل هشام سليم وانبسطت جدًا لما عرفت إنه ا كانت جزء من معرض المصور المبدع فاروق ابراهيم اللي كان ضمن أسبوع الإسكندرية للتصوير اللي فعلا صوره بتفكرنا بأيام حلوه دايمًا".

آخر أعمال الفنانة “ ليلى علوي”

وكان آخر أعمال« ليلى علوي» هو فيلم« شوجر دادي » وشاركها البطولة الفنان «بيومي فؤاد»، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، والتأليف لؤى السيد، دارت أحداث فيلم «شوجر دادي» للفنانة ليلي علوي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

أحدث أعمال ليلي علوي

ومن ناحية اخري، استأنفت الفنانة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" فى مدينة الغردقة، وذلك بعد تصوير يومين فى أحداثه بالقاهرة الشهر الماضى، والعمل بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وايضا تستعد ليلى لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم «المستريحة»، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه العام الجاري، فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين الفنانة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، الذي سبق وقدم العديد من الأعمال منها: «قلب أمه، وديدو، وزومبي، وجروب الماميز، وألف حمد الله على السلامة، ونصي التاني، كما ينتظر، خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «عاشق»، وهو من بطولة أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد.

أحداث فيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوي

تدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى "أميتشي" وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد.

أبطال فيلم "مقسوم"

فيلم "مقسوم" من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني.