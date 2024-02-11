نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تزوجت على سنة الله ورسوله".. محمود عامر يرد على منتقدي زواجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان محمود عامر على زواجه، رغم تخطيه سن الـ 68 من عمره، حيث أشار إلى أنه لم يرتكب خطأ، وأن ما حدث معه هو ترتيبات الله له، وليس له تدخل في هذا الأمر، بل كانت هذه الزيجة هي عوض من ربنا له وأنه إنفصل منذ وقت طويل من الفنانة لاشينة لاشين وإنه لم يتزوج عليها.

رد محمود عامر عقب زواجه

فقال الفنان محمود عامر: إن اختيارات ربنا دائمًا أفضل، وترتيبات ربنا فوق الكل، مش لازم أقدم للناس مذاكرت خاصة عني مش بالضروري، كل اللي عملته حلال.



وتابع: “لم أفعل جريمة بل بالعكس تزوجت بالحلال على سنة الله ورسوله وجاءت معرفتي بزوجتي الدكتورة رشا فرج من خلال استشارة طبية ومن هنا بدأت أفكر في الزواج منها”.

وأضاف: “طليقتي الفنانة لاشينة لاشين هي أم اولادي ولها كل الاحترام والتقدير ولا أسمح لأحد أن يمسها بكلمة واحدة”.

عقد قران محمود عامر





وفاجأ محمود عامر متابعيه بعقد قرانه مساء أمس في حفل بسيط وعائلي وقام بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتين مع عروسه وكتب عليها معلقًا: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم أمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج"، وجاء زواج الفنان محمود عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتي أعلن انفصاله حينها مكتفيًا بعبارة "سنجل".

كما نشر محمود عامر مقطع فيديو من حفل زفافه أمس على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قائلًا: عقبال عندكم

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أعمال محمود عامر المقبلة

جدير بالذكر أن الفنان محمود عامر سوف يشارك في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 في مسلسل المداح الجزء الرابع بعد أن نجاحًا كبيرًا في الأجزاء الثالثة السابقة وهو من بطولة حمادة هلال وخالد سرحان وحنان سليمان وهلا السعيد وماجد المصري وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مي سليم وغيرهم من الفنانين وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.