نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. عمر فتحي أول من أحدث صرخة جديدة في الفن الشعبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأحد 11 فبراير ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر فتحي، فهو فنان من طراز خاص، يصنف كفنان شامل فهو ممثل عبقري ومطرب متميز، قدم الفن الشعبي المحترم وكان مرشحًا للنجومية في دنيا الطرب ولكن لم يمهله القدر وقت ذلك.

بعد تخرجه من الكلية بدأ عمر فتحي شق طريقه الاحترافي بالغناء، ودرس الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية، كان أول من غنى بالقميص والبنطلون وليس "البدلة" التقليدية وسط أبناء جيله، وأولهم في أداء الأغنية الاستعراضية أيضًا، ورغم ان نجمه بزع في فترة السبعينيات من القرن الماضي إلا أن أغانيه مازالت عالقة في أذهان محبيه أشهرهم أغنية "عجبًا لغزال قتال" وأغنية "أبسط يا عم".

مسيرة عمر فتحي الفنية



اكتشف عمر فتحي موهبته الفنية منذ وقت الدراسة وكان يغني في حفلات الجامعة، كذلك بحفلات الجيش وقت إلتحاقة بالخدمة العسكرية، ولعبت الصدفة في حياة عمر حيث تصادف وجود المخرج فتحي عبد الستار بإحدى الحفلات واسند له دور في مسلسل "سفينة العجائب "مع الفنانة شريهان.





الصدفة تلعب دورها في حياة عمر فتحي



بعد لعب الحظ دوره معه ومشاركته في مسلسل "سفينة العجايب" قدم مسلسل "سيدة الفندق" مع الفنانة يسرا، وفوازير مع شريهان، وكان بطل مسلسل" الليل والقمر" عن قصة "حسن ونعيمة"، وشارك في فيلم "رحلة الشقاء والحب" مع الفنانة شهيرة والفنان محمود ياسين.

في الفترة الزمنية التي اشتهر فيها عماد عبد الحليم وذاع صيته، كان هناك مطرب آخر اشتهر بلون مختلف على الساحة الغنائية هو مطرب الشباب أو صوت المرح وكانت أول أغنياته "اتقابلوا ناس كتير" عام 1977 وبعدها بثلاث سنوات فقط اكتشف إصابته بمرض في القلب لكنه استمر في الغناء

ومن أهم وأشهر أغنياته "على ايدك"، "على سهوة"،"حضرة قاضي الغرام"، "علي قلبي"، "على فكرة "وأغاني مسلسل سيدة الفندق وقيل عنه أنه مطرب "على" لكثرة أغانيه التي تبدأ بكلمة "على".



عمر فتحي بدأ بإحداث صرخة جديدة في الفن الشعبي المحترم مع فرقة المصريين ولم يمهله القدر



وفاة عمر فتحي



رحل الفنان عمر فتحي عن عالمنا شابًا قبل أن يكمل عامه الـ35، يوم 31 ديسمبر عام 1986 ولم يرحل من قلوبنا، بعد صراع مع المرض تركًا رصيد قليل من الأعمال لكنها ذات قيمة كبيرة.