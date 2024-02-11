نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها من حفل One& Only في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك من خلال حفل One&Only، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت “نانسي” وهي ترتدي فستان باللون الدهبي أنيق،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها ولإطلالتها، واعتمدت على تسريحة مناسبة للإطلالة، وعلقت على عالصورة قائلة: "الأناقة في كل تفاصيل حفل عشاء One&Only".

آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم

وكان اخر اعمال نانسي عجرم هي "قلبي يا محتاس"، ضمن أغاني فيلم "مقسوم" الذي بدأ عرضه مؤخرا في دور السينما، الأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق يحيى.

كلمات اغنية "قلبي يا محتاس"

قلبي يا محتاس

طمني علي الاحساس

لسه بنفس الاخلاص

بتحب وتعشق وتدوب

دي الدنيا يومين

يوم غُلب ودمعة عين

يوم فوق السما طايرين

بتحدف ورد وطوب

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

اه تيجي مره كده كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

الحب جميل

واحنا بتوع التفاصيل

طبطبة أو حضن طويل

يستاهلوا مننا مجهود

وانا عمري ما امل

ولا اسيب اللهفة تقل

تتعقد مني احل

و اعدي بلاد وحدود

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

واسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده اه تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

نانسي عجرم وتصدرها تريند إكس

تصدرت نانسي عجرم تريند تطبيق "X" بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تغني بالعربية الفصحى بعنوان "عام جديد" خلال تواجدها ببرنامج "المعلقة" ولاقت الأغنية إعجاب جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، وفاجأت "نانسي" حضور الحلقة بالصعود على المسرح وغنائها باللغة العربية الفصحى.