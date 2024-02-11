نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محسن محيي الدين ضيف شرف في مسلسل "المداح 4" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق الدراما لاستقبال عودة واحد من أبرز المسلسلات الدرامية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو مسلسل "المداح" في جزئه الرابع المنتظر بشوق تحت عنوان "أسطورة العودة" في الماراثون الرمضاني لعام 2024

وفي سياق متصل،حقق المسلسل نجاح كبير في أجزائه السابقة ويعد هذا الجزء تجسيدًا جديدًا للإبداع والتميز وطرأ عليه أكثر من تغيير وكان أبرز التغيرات التي علم بها دوت الخليج الفني مؤخرًا هو انضمام الفنان محسن محيي الدين للجزء الرابع بدور ضيف شرف وصرح أن دوره سيكون "مفاجأة قوية لكل محبيه"، كما إنه سيشارك أيضًا بمسلسل الأمير للفنان هاني سلامة، بالإضافة إلى مسلسل إثبات نسب للفنانة درة زروق.

آخر أعمال محسن محيي الدين

يعتبر مسلسل ريفو 2 هو آخر أعماله ومكون من 10 حلقات وتم عرضه عبر منصة watch it وهو بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.



تغيرات مسلسل المداح 4

ومن ناحية آخرى، طرأ عدة تغيرات على الجزء الرابع أيضًا من مسلسل المداح هو انضمام مي سليم كضيفة شرف هي الآخرى بجانب عودة سهر الصايغ التي تجسد دور مليكة وانضمام الفنان فتحي عبد الوهاب لطاقم العمل.



بالرغم من التغييرات الإيجابية التي شهدها مسلسل "المداح الجزء الرابع: أسطورة العودة"، إلا أن الجمهور سيشعر بغياب بعض الشخصيات المميزة التي اعتادوا رؤيتها في الأجزاء السابقة فقد تم الإعلان عن غياب كل من الفنانة يسرا اللوزي والفنان عبد العزيز مخيون والفنانة لوسي والفنان محمد رياض، الذين شاركوا في الجزء السابق وأضافوا لمسة خاصة إلى الأحداث.

يعتبر غيابهم خسارة للمسلسل، حيث كانت تقديمهم لأدوارهم بمهارة وإتقان يضفي على الأحداث طابعًا فريدًا. ومع ذلك، يظل الجمهور متفائلًا لرؤية المزيد من المفاجآت والتطورات في قصة المسلسل، وقدرة الفريق الإنتاجي على تقديم عمل درامي متميز يلبي توقعات الجمهور.

تفاصيل مسلسل المداح



حمادة هلال وكواليس المداح

وفي سياق متصل، تحدث حمادة هلال عن كواليس التصوير في المداح من قبل في برنامج يحدث في مصر

وقال: "إحنا كنا متوترين وأحنا بنصور الجزء الثالث من المداح أكتر من الاجزاء التانية عشان نوصل للنجاح المطلوب، وأحنا تعبنا أو ي أنا والمؤلفين والمخرج وكنا قاصدين نتعب عشان ربنا يكرمنا أكتر حتى إننا روحنا قنا وسانت كاترين ولبنان والفيوم وغيره عشان نطلع المشاهد مظبوطة"

وتابع: "أتمنى أعمل أساطير كتير من المداح لأن قماشته واسعة والمداح دراما مختلفة في رمضان حتى وأنا في بدايتي كنت كده برضه بحب الاختلافات أما لقيت الناس بتعمل تشويق عملت دراما زي المال والبنون ولما لقيتهم بيعملوا اجتماعي روحت أنا للرعب والمداح بالنسبه لي يعتبر سوبر هيرو العرب



تفاصيل مسلسل المداح 3

يعتبر مسلسل "المداح" الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.