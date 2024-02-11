رمضان 2024.. سيمون تروج لشخصيتها في مسلسل "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روجت الفنانة سيمون بشخصيتها في مسلسل "صيد العقارب" والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان القادم مع النجمة غادة عبدالرازق ومجموعة من النجوم.

وشاركت سيمون مجموعة صور لها من أحداث المسلسل وكتبت:" من مسلسل صيد العقارب، رمضان 2024".

استكمال تصوير مسلسل "صيد العقارب":

تواصل الفنانة سيمون تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب "وتجسد سيمون داخل أحداث العمل شخصية محورية عكس كل التجارب التي قدمتها من قبل، وقد انتهت من نحو 50 % من مشاهدها والمسلسل مكون من 15 حلقة.

سيمون

أبطال مسلسل "صيد العقارب":

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، والفنان ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

آخر أعمال سيمون الغنائية:

ويذكر أن آخر أعمال سيمون هي أغنية "اتغير عشاني" من فيلم "بدلة وفستان"، وتم طرحها مطلع العام الحالي عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، والأغنية من إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، وتوزيع ومكياج شادي فكري، ومن كلمات روماني سعد، وقد أشاد بها عدد كبير من الجمهور.

سيمون

آخر أعمال سيمون الدرامية:

ويذكر أن آخر أعمال سيمون هو مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم صلاح عبدالله، الراحل عزت العلايلي، ميرفت امين، بوسي، سيمون، محمد رياض، ميرنا وليد، ومجموعة من النجوم الشباب نضال الشافعي، مهند حسني، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، كارولين عزمي، علاء خالد، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج تامر حمزة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول مشكلة الميراث.