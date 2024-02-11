بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل حفل أحمد سعد للغد

القاهرة - محمد ابراهيم - في ظل النجاحات الهائلة المتتالية التي يحققها الفنان أحمد سعد في الآونة الأخيرة، تم تأجيل حفله في قطر إلى الغد بدلًا من اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية، حيث من المقرر إقامته على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني.

وأعلنت الشركة المنظمة تأجيل الحفل في منشور عبر صفحتها الرسمية على انستجرام جاء فيه: تحديث.. جمهور حفل الفنان أحمد سعد الأعزاء، بسبب الظروف الجوية، تم تأجيل حفل الليلة إلى الغد في مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حرصًا على سلامة الجميع.. ولا زال يمكنكم استخدام تذاكركم غدًا.

آخر أعمال أحمد سعد

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية “بعتذرلك” والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته على “يوتيوب”، حيث سجلت أكثر من مليون وربع مشاهدة في أقل أسبوعين من طرحها، واحتلت المركز الثامن عشر ضمن الأكثر رواجًا واستماعًا، فهي من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.