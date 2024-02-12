نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصابة عظيمة واثنين للإيجار.. أفلام سينمائية للشركة العربية هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد العام الحالي 2024 عودة قوية للشركة العربية للسينما من خلال إنتاجاتها الجديدة بعد إنتاج فيلمي إثنين للايجار وعصابة عظيمة بالشراكة مع شركة موفي سينما العام الماضي.

أبرز تصريحات أحمد صبيح المدير العام للشركة

وصضرح أحمد صبيح المدير العام للشركة العربية للسينما أن الشركة بصدد إنتاج عدد من الأفلام خلال هذه العام وهي لمجموعة من أهم وأشهر المخرجين في الوسط السينمائي فهناك فيلم للنجم أحمد مكي وفيلم آخر يجري التحضير له حاليا للمخرج خالد الحلفاوي فضلا عن عدد من المشروعات التي يتم التحضير لها حاليا بالتعاقد على السيناريوهات أو التعاقد مع نجوم هذه الأعمال.

وكشف ‘صبيح’، عن أن قيادة الأستاذ عمر الخواجة عضو مجلس الإدارة والمستشار الاستراتيجي للشركة العربية للسينما الذي يسعى خلال الفترة القادمة لعودتها لسابق ريادتها في سوق صناعة السينما المصرية والعربية بل هناك خطط طموحة لعمل مشاركات إنتاجية وتوزيعية لبعض الكيانات السينمائية العالمية.

وأوضح ‘صبيح’، أن إدارة الشركة تعمل حاليا على إعادة هيكلة وتطوير دور العرض السينمائي والتوسع بفتح دور عرض جديدة في أكثر من موقع وإمدادها بأحدث تقنيات الصوت والصورة والألوان.