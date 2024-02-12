علاء مرسي: نجاح مشهد "ماما حلوة" حصرني في أعمال معينة

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان علاء مرسي حقيقة تصريحه حول ندمه على نجاح مشهد "ماما حلوة" من فيلم عندليب الدقي للفنان محمد هنيدي، قائلًا: "حصرني في منطقة معينة لأن النجاح أحيانًا يضر فلا بد أن يعطي مسؤلية بالتغيير فبالتالي حصرني لوقت طويل".

أعمال يتمنى علاء مرسي تقديمها



وتابع خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أتمنى أخرج من عبائة ذلك المشهد بعمل مختلف وفي آخر السنوات الماضية أحاول تقديم أعمال ما بين التراجيديا أو الأدوار السايكو مثل مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لكي أخرج من نجاح مشهد "ماما حلوة" في فيلم عندليب الدقي.



وأشار الفنان علاء مرسي، إلى أن المنافسة بالنسبة له هو تقديم فنان غيره لدور جيد يتمنى هو تقديمه بدلًا منه، مثل الفنان طه دسوقي عندما قدم دور المحامي الذي يعاني من التوحد في مسلسل حالة خاصة.



واستكمل علاء مرسي حديثه قائلًا: "لما شوفت طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة غيرت منه ومن أداؤه العظيم وتعلمت منه حاجات وأنا بتفرج عليه لأنه عمل شيء عبقري في الأداء".



وأختتم علاء مرسي، أنه أعجب بصدق أداء الفنان طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة وبحثه عن تفاصيل الشخصية التي يشعر بها أي ممثل وفخور به، وأيضًا الفنان عصام عمر في مسلسل بالطو وهناك جيل قادم موهوب وسعيد بوجودهم.





مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.

الحالة الصحية لعلاء مرسي

وكانت كشفت زوجة الفنان علاء مرسى تفاصيل أزمته الصحية وتطورات حالته وموعد خروجه من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية،قالت: حالة علاء الصحية فى تحسن بعد إجراء عملية جراحية وهى عملية منظار وهو حاليا بالمستشفى ينتظر قرار الأطباء، علاء كان يعاني من أزمة صحية بالقولون وعندما نقل إلى المستشفى قرر الأطباء إجراء عملية جراحية بالمنظار وهو حاليا أجرى بعد التحاليل الطبية للوقوف على حالته الصحية بشكل نهائى ومن المقرر أن يغادر المستشفى بعد يومين.