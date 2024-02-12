صبا مبارك في لحظة غضب

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رياض - احمد صلاح - تشارك النجمة الأردنية صبا مبارك، بطولة مسلسل "لحظة غضب"، الذي سيعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي.



وتصدّرت صبا عمل"بين السطور"، البوستر التشويقي لمسلسلها الجديد، بعد أن كشفت منصة "Watch It" عنه عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



وظهرت في البرمو وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل ما لتفريغ غضبها باستخدام هذه الآلة.



ويشارك في بطولة العمل كل من: محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، على قاسم، ناردين فرج، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.



من جانب آخر، روّجت صبا لأحدث أعمالها "موعد مع الماضي" المقرّر عرضه عبر "نتفليكس". حيث تقدّم دور شخصية جديدة.



وفي التفاصيل، نشر كل من صبا مبارك، محمود حميدة، والمنتج محمود مشيش الفيديو الترويجي لمسلسل "موعد مع الماضي" عبر حسابهم على إنستغرام، مرفقًا بتعليق "اقترب موعدكم مع "موعد مع الماضي"، حصريًا على نتفليكس" .