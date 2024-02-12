روبي تطلق بوستر أحدث أغانيها "لو يرجع"

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة روبي قبل قليل بطرح البوستر الدعائي لأحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "لو يرجع" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليه معلقة: “قريبًا.. لو يرجع”.

تفاصيل أغنية لو يرجع



أغنية لو يرجع لروبي تطلقها على طريقة السينجل وهي من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

آخر أعمال روبي

يذكر أن آخر أعمال روبي هو طرحها لأغنية "3 ساعات متواصلة" والتي طرحتها في شهر ديسمبر الماضي وأثارت بها جدلًا واسعًا وقدمتها من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت محركات البحث تفاعلًا كبيرًا وزيادة في معدلات البحث عن كلمات الأغنية.

كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة

ومن كلمات الأغنية: ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك

و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه

ما تيجي سنه واجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه

ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصلة