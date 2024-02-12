دي مسائل شخصية.. أول تعليق من لاشينة لاشين على زواج طليقها محمود عامر

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة لاشينة لاشين، على خبر عقد قران الفنان محمود عامر مساء يوم السبت الماضي على سيدة من خارج الوسط الفني الدكتورة رشا فرج، وذلك بعد انفصالهما منذ 6 أشهر في شهر أغسطس الماضي.

تعليق لاشينة لاشين

وقالت لاشينة لاشين في تصريحات صحفية: دي مسائل شخصية، مقدرش أقول لحد أنت ليه بتعمل كده وليه مش بتعمل كده، في النهاية كل شيء نصيب، والطلاق والزواج نصيب، وهو أبو أولادي وعلى راسي من فوق، وإحنا أولادنا كبار وعندنا أحفاد ما شاء الله.

عقد قران محمود عامر

أعلن الفنان محمود عامر عن عقد قرانه وزفافه مساء أمس على فتاة خارج الوسط الفني وهي الدكتورة رشا فرج فى وسط احتفال بسيط.

وقام محمود عامر بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتين مع عروسه وكتب عليها معلقًا: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم أمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج"، وجاء زواج الفنان محمود عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتي أعلن انفصاله حينها مكتفيًا بعبارة "سنجل".

كما نشر محمود عامر مقطع فيديو من حفل زفافه أمس على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قائلًا: عقبال عندكم

وتفرحوا من قلبكم.

أعمال جمعت لاشينة لاشين ومحمود عامر

تعاونت لاشينة لاشين مع طليقها محمود عامر في بعض الأعمال منها: مسلسلي رقيب لا ينام وعصر الأئمة، وفيلمي صابر جوجل وقسطي بيوجعني.