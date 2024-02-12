كوميديا ودراما.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024، وينتظر الجمهور كل عام الماراثون الرمضاني ليشاهدون نجومهم المفضلين في أحدث أعمالهم الدرامية ويشاهدون كل جديد لهم.

ويشارك في السباق الرمضاني 2024 العديد من النجوم وتتنوع المسلسلات ما بين المسلسلات الدرامية والمسلسلات الكوميدية، وأيضًا المسلسلات التي تناقش ما يحدث في الواقع، ويوجد مسلسلات تعطي الفرصة الأولي للنجوم الصاعدة لإثبات مواهبهم.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024:-

الكثير من القنوات اعلنت عن عرض العديد من المسلسلات ولكن لم يتم حتي الان تحديد موعد العرض،ومن اشهر هذة الاعمال

مسلسل دون مقابل بطولة الفنان هاني رمزي.

مسلسل بيت الرفاعي بطوله الفنان احمد رزق

مسلسل جري الوحوش بطوله الفنان نضال الشافعي

مسلسل العتاوله بطوله الفنان احمد السقا

مسلسل الف ليله وليله بطولةالفنان ياسر جلال.

مسلسل صلة رحم بطوله الفنان اياد نصار

مسلسل امبراطوريه ميم بطوله الفنان خالد النبوي

مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكي.

وكذلك مسلسل الحشاشين من إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز.

مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة حمادة هلال.

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي.

مسلسل أولاد الحاج متولي لنرمين الفقي ووفاء عامر.

مسلسل كامل العدد 2 لدينا الشربيني.

مسلسل مسار إجباري لأحمد داش.

مسلسل لانش بوكس لغادة عادل.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد لشيكو وكريم محمود عبد العزيز.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

كما أنه يبحث الكثير عن القنوات التلفزيونية التي ستقوم بعرض المسلسلات الرمضانيه هذا العام من أجل تثبيتها بجودة متميزه،وسوف نوضح لكم مجموعه من اهم تلك القنوات عبر التالى:

تردد قناة اون دراما on drama

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سي بي سي CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ام بي سي مصر MBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 2700

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الجودة: HD.