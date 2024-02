كم بلغت إيرادات فيلم ‏anyone but you ؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح فيلم ‏anyone but you في تحقيق إيرادات مرتفعة حيث بلغت نحو الـ 126 مليون دولار عالميًا،على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لجدية القصة ووجود المزيد من عناصر التشويق والإثارة.

أبطال فيلم ‏anyone but you



فيلم ‏anyone but you هو فيلم كوميدي درامي، وهو من إخراج ويل جلوك، وهو من قام بتأليفه أيضًا، والفيلم من إنتاج Jeff Kirschenbaum وجو روث، ومن توزيع سوني بيكتشرز

ريليزينج، وهو من بطولة كلًا من سيدني سويني، وجلين باول، وينضم إليهم في طاقم العمل كلًا من ألكساندرا شيب ودارين بارنيت وبريان براون وجاتا وو دافيدسون وراشيل جريفيث وميشيل هورد وديرموت مولروني وهادلي

روبنسون ونادر راغب وأيدن ماكنزي، ومدة الفيلم نحو ساعة وربع، وصدر ذلك الفيلم في الولايات المتحدة

الأميركية، وقد حصل على العديد من الآراء المختلفة من النقاد، ولكنه تمكن من تحقيق الكثير من الأرباح، وذلك على غير المتوقع.

قصة فيلم anyone but you



الفيلم تدور حول الموعد الغرامي الأول، والذي يبدأ فيه بعض الأمور تتغير، حيث إنه ينجذب كلًا من بيا وبن لبعضهما البعض، ولكنه يتحول هذا بعد ذلك إلى انجذاب بارد؛ بسبب سوء الفهم الذي يحدث، ولكنهما يتقابلان مرة ثانية في حفل زفاف في أستراليا، ويبدأن في التظاهر على أنهما زوجين، ولكن مع المناظر الطبيعية الجميلة وفي تلك الأجواء، تبدأ علاقتهما تتغير، ويواجهان مشاعرهم الحقيقية، والحصول على فرصة أخرى في الحب.