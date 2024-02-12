نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. جنات تطرح أغنية "جنبك ومعاك" بمناسبة عيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة جنات، لطرح أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "جنبك ومعاك"، ومن المقرر طرحها يوم الأربعاء تضامنا مع عيد الحب، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية جنبك ومعاك

أغنية "جنبك ومعاك" من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج فادي حداد.

أحدث أعمال جنات الأخيرة

وتشهد الفترة الحالية انتعاشًا غنائيًا لـ جنات، حيث حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها "الشمخ الجواني" التي تم طرحها على منصة YouTube في بداية العام الحالي، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري.

وفي سياق آخر، طرحت جنات مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "وكأنك سكر" على منصة YouTube، وهي من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

كما قامت النجمة المغربية جنات بإصدار أغنية "التفاح والفراولة" منذ فترة، حيث تم طرحها على منصة YouTube ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات باسم عادل، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع ومكساج حازم سعيد.