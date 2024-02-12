نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. على الحجار يحيي حفل مشروع 100 سنة غنا في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب الكبير علي الحجار لإحياء حفلًا غنائيًا ضمن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على خشبة المسرح الكبير.

ويقدم علي الحجار، مجموعة من أغانيه المميزة من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، التي يعشقها الجمهور.

علي الحجار

مؤخرًا، أعلن النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي لمشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو سيشارك كضيف شرف في الحفل. وصف الحلو بأنه "مطرب المطربين" وأشاد بمواهبه، مؤكدًا أن الحفل سيضم أيضًا عددًا من نجوم الأوبرا مثل أحمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال والفنان ميدو عادل. كما أشار إلى أن كل حفلة ستحمل مفاجآت متنوعة، مؤكدًا على غنى مصر بالمواهب الفنية في مجال الغناء.

خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا، أعرب النجم علي الحجار عن شكره للدكتور خالد داغر، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل بداية لسلسلة من الحفلات التي ستبدأ بألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، مؤكدًا أهمية إعادة تراث الموسيقى وتعريف الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر، وأشاد أيضًا بحضور الدكتور خالد داغر في المؤتمر على الرغم من تعرضه لحادث مؤخرًا.