نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "رحلة 404" لـ منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض حاليًا في جميع دور العرض أحدث أفلام الفنانة منى زكي وهو فيلم "رحلة 404" وحقق الفيلم إيرادات عالية منذ بداية عرضه، حيث وصل إجمالي مجموع إيرادات فيلم "رحلة 404" نحو 7 ملايين و828 ألف جنيه.

بوستر فيلم رحلة 404

تفاصيل فيلم "رحلة 404"

يتناول فيلم "رحلة 404" قصة حياة غادة سعيد، وهي موظفة في مجال تسويق العقارات تسعى جاهدة لتغيير مجرى حياتها والتخلي عن ماضيها تتطلع غادة لأداء الحج بهدف التطهر من ذنوبها والتقرب إلى الخالق ومع ذلك، تجد نفسها محاصرة بماضيها الذي يلاحقها.

وأثناء ذلك تتعرض والدتها لحادث سير خطير يستلزم إجراء جراحة عاجلة وباهظة الثمن أمام هذا المأزق، تضطر غادة للعودة إلى الأعمال غير القانونية من أجل توفير تكاليف العملية وبعد هذا القرار، تستعد للسفر قصد أداء مناسك الحج.

من فيلم رحلة 404

قصة فيلم "رحلة 404"

تدور أحداث فيلم رحلة 404 حول شخصية غادة التي تحاول التخلص من ذكريات ماضيها السيئ وتسعى لافتتاح فصل جديد في حياتها، لتكتشف مع مرور الوقت أن الماضي لا يزال يلاحقها بشدة ومع سعيها لأداء فريضة الحج، تواجه مفاجآت وأزمات ثقيلة تضعها في مأزق كبير وتجد نفسها وحيدة بلا معين.

فيلم رحلة 404

أبطال فيلم "رحلة 404"

يشارك في بطولة الفيلم منى زكي، وكل من محمد فراج ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول العمل من كتابة محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.