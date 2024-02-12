نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي عن أزمته الصحية: "أدركت إني عايش في نعمة كبيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان علاء مرسي علي طمأنة حمهوره علي حالتها الصحية بعدما تعرض لأزمة صحية مما جعلته لإجراء عملية جراحية في القولون، وذلك عبر مكالمة هاتفية في برنامح "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2".

وقال علاء مرسي: "اللي حصللي محنة علشان ربنا يعرفني محبة الناس غالية ولازم الشخص يكون قد مسؤوليتها وعلى قدر من الوعي".

وأضاف أنه يتعافى حاليًا ويتناول الأدوية والحقن، مشيرًا إلى أنه يشعر بالخوف من الحقن ولكنه يشعر بالتحسن والسعادة بعد زيارة الفنانين أشرف زكي ومحمد إمام.”

"وأوضح قائلًا: “أدركت أنني أعيش في نعمة كبيرة لم أدركها من قبل، وأن محبة الناس هي كنز غير عادي، وأصدقائي كانوا دائمًا بجانبي، فقط لزيارتي في المستشفى قطع محمد هنيدي التصوير وحضر مرة أخرى في الليل، هذه الحادثة علمتني درسًا مهمًا عن أهمية التماسك والتضامن.