نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترددات والقنوات الناقلة لمسلسل "المتوحش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثيرون عن المسلسلات التركية نظرا للحبكة الدرامية الموجودة فيها ووجود الطابع الرومانسي واختلاف القصص.

وازداد البحث على مسلسل “المتوحش” الحلقة 22 بشكل مرتفع لأجل الاستمتاع بمتابعتها كونها من الحلقات التي من المخطط على ان يتم نقلها بشكل حصري عبر شاشات فوكس تي فى التركية مساء يوم الثلاثاء فى موعدها المعتاد.



تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل المتوحش



مسلسل المتوحش الحلقة 22 تعرض يوم الثلاثاء اليوم الثالث عشر من فبراير عبر شاشات فوكس تي فى التركية،

وتدور القصة حول الشاب يمان الذي تنقلب فجأة حياته راسا على عقب بعد اكتشافه ان والدته هي طبيبة أخيه المتقاعد، ليستطيع مسلسل المتوحش على غرار تلك القصة ان يشكل قاعدة جماهيرية كبيرة سواء فى تركيا أو فى الشرق الاوسط بأكمله، لذا كل مؤشرات البحث على جوجل أصبحت مرتفعة ومتزايدة من أجل ترددات القنوات الناقلة لمسلسل التي سوف نستعرضها ونقلها الان امام حضراتكم لاجل مشاهدة حلقة انتحار رويا بعد وفاة متين والدها بسبب شيبنام التي قد تسببت فى مقتل السيد اشرف علي والد نسليهان.



القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش



يذاع المسلسل التركي المحبوب المتوحش مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع عبر شاشات فوكس تي فى التركية وذلك على نحو الرموز والترددات التالية:-

التردد 11296

معدل الاستقطاب h

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح:- 5/6

القمر الصناعي ترك سات

القمر نايل سات

التردد 11559

الترميز:- 27500

الاستقطاب عمودي