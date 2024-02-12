تعرف على موعد الحلقة 23 من "وبينا ميعاد" والقنوات الناقلة للمسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم - يتصدر هذه الفترة عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وموقع التغريدات تويتر سابقًا (x) حاليًا إسم مسلسل “ وبينا ميعاد” الجزء الثاني الذي يعتبره البعض سلسلة من سلاسل مسلسل "أبو العروسة" وفي هذا التقرير المُبسط يكشف “دوت الخليج الفني” عن موعد الحلقة 23 والقنوات الناقلة للحلقة.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

متي تعرض الحلقة 23 من مسلسل “ وبينا ميعاد” ؟

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 23 اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة عبر فضائية dmc كما يتم عرض الإعادة الأولى للحلقة في الساعة 1 صباحا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهر اليوم التالي.

وفي السياق ذاته حققت الحلقة 22 نجاحًا ساحقًا وتصدرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد ترويج الفنان أسامة هادي والذي يجسد شخصية طاهر لأغنيته الجديدة يلا والتى قام بغنائها في الحلقة وكانت حلقة مليئة بالحب بين العائلة والفرح بالنجاح.

أبطال مسلسل “ وبينا ميعاد”

يشارك في بطولة مسلسل “ وبينا ميعاد” الجزء الثاني الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا والفنان مدحت صالح والفنانة بسمة والفنان محمد سليمان والفنانة وفاء صادق والفنان محمد مهران والفنان أسامة الهادي والفنانة أميرة أديب والفنانة آية سليم والفنان يوسف الكدواني والفنان يوسف إبراهيم والفنانة هاجر الشرنوبي والفنانة تسنيم مطر و الفنانة القديرة عايدة فهمي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

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