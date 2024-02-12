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أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض حاليًا عبر شبكة قنوات DMC الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" ويعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة عبر قناة DMC، ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر عبر قناة DMC دراما.

 

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أبرز أحداث الحلقة 22 من الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" 

 

شهدت الحلقة 22 من الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، عددًا من الأحداث غير المتوقعة، حيث تذهب كل من نادية وفريدة لمواجهة دينا بخيانتها وإهانتها على فعلتها بصورة غير مباشرة، وبعد رحيلهما تخبر يحيى والذي يعود بدوره ليواجه فريدة ولكنها تعكس له مدى غضبها ولا تخبره عن مصير علاقتهما.

 

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بينما يحاول حسن توجيه أمينة للطريق الصحيح الذي من المفترض أن تسلكه بدلًا من التسليم لعلاقتها بكريم، خاصة بعدما منحته نادية الثقة والأمان بعد ليلة قضاها الاثنين بمفردهما وتحدثا فيها بصراحة عن كل الأمور، وعلى جانب آخر يأتي طاهر بفتاة تمثل شخصية صديقة علي أمام أروى وتظهر علامات الحزن على الأخيرة، بينما يقدم طاهر مفاجأة ويغني أحدث أغنياته.

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ويخرج إيهاب مع جاره في مطعم والده ويتفاجأ بإحضار جاره فتاتين ويراهم والده وشذى ويشعران بالغضب تجاهه، بينما تختتم الحلقة أحداثها بضياع ميدو، حيث أنه اختفى بعدما أوصله رمزي إلى المدرسة.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"

 

صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، إضافة لعدد من الوجوه الشابة وهم أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، هاجر الشرنوبي، وآية سليم.

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أحداث الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"

 

ومن المنتظر أن تتضمن الحلقات الجديدة في هذا الجزء قصصًا عاطفية تربط بين أبناء حسن ونادية بعد أن أصبحوا يقطنون سويًا في منزل واحد، نتيجة لرفضهم زواج الاثنين وستبين الحلقات كيفية تأسيسها لأسر مليئة بالسعادة، انطلاقًا من الزواج السعيد الذي وحد بين نادية وحسن.

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تردد القنوات الناقلة لمسلسل "وبينا ميعاد"

 

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة دي إم سي دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11450.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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