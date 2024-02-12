نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة "إم بي سي" الناقلة لبرنامج مقالب رامز جلال رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العديد من الجمهور ينتظر في رمضان برنامج المقالب للفنان رامز جلال الذي استمر لسنوات طويلة على شاشة قنوات "MBC مصر ".

تردد اخبار كثيرة بشأن اسم البرنامج وهو" رامز قفل اللعبة " لكن ليس هناك حتى الآن معلومات عن تفاصيله ومن المقرر أن يعرض عبر شاشة MBC مصر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا وذلك مزامنة مع أذان المغرب، إلا أن المصادر تشير إلى أن التصوير سيتم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث سيتم الكشف المزيد من التفاصيل بمرور الوقت.

وإليك أبرز الترددات

تردد قناة mbc مصر عبر النايل سات

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

يكون معدل الاستقطاب: عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD