نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرض مسلسل "نساء لا يقهرن" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح المسلسل الهندى نساء لا يقهرن في استقطاب عدد كبير من الجمهور حول العالم، وبدأت عمليات البحث على جوجل في تزايد مستمر حول معرفة كل ما يخص به المسلسل من قنوات العرض التي يتم البث عليها إلى مواعيد عرض المسلسل.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه تفاصيل مسلسل "نساء لا يقهرن".

مسلسل نساء لا يقهرن الحلقه 131

من المقرر أن يتم عرض مسلسل نساء لا يقهرن من خلال شاشة قناة زي ألوان في مساء اليوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما نوهت على أنه من المقرر أن يتم العمل على عرض المسلسل في كل يوم طوال الأسبوع من السبت إلى الخميس ما عدا الجمعة.



القنوات الناقلة لمسلسل نساء لا يقهرن



ومن الجدير بالذكر إنه قد تم الإعلان عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل نساء لا يقهرن، حيث تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على عرضها عبر شاشة قناة زي ألوان، التي تعتبر من أهم القنوات التي تعمل على عرض العديد من مسلسلات الدراما الهندية والتركية والسورية، إلى جانب بعض البرامج المصرية، على ان يأتي ترددها على النحو التالي:

تردد قناة زي الوان الجديد 2024 على نايل سات

التردد: 11277

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة زي الوان الجديد 2024 على عرب سات

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

