نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. أنباء عن عودة شيرين وحسام حبيب مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء بشأن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى من خلال صفحات السوشيال ميديا بعدما انفصلا منذ أشهر لكن لم ينشر أحد منهم أو أعلن هذا الخبر

وكانت قد أوضحت شيرين عبد الوهاب سابقًا بأنها لا يمكنها الاستغناء عن حسام حبيب إطلاقًا، وإذا لن يكون لهما نصيب في الزواج فهم لهم النصيب الأكبر في الصداقة.

وتابعت أنها لا تفكر سوى في العمل فقط وتركز على طرح أغاني جديدة.

يذكر ان شيرين عبد الوهاب قد تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق المطربة شيرين من حسام حبيب بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر ان الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد غياب طويل، قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية، والتى حملت عنوان «الدهب»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.