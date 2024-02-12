نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبطال مسلسل "المداح" الجزء الرابع وقصته.. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحماس شديد، يتطلع عشاق المسلسلات الشيقة من نوع الرعب والإثارة والفانتازيا إلى معرفة تفاصيل مسلسل "المداح" الجزء الرابع، المقرر عرضه في شهر مارس المقبل، وذلك ضمن فعاليات شهر رمضان لعام 2024.

ويحمل الجزء الجديد عنوان "أسطورة العودة"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة، ترقبًا للأحداث المثيرة، ينتظر الجمهور بشغف الكشف أبطال هذا العمل المميز.

وفي سبيل الكشف أسماء أبطال مسلسل "المداح" الجزء الرابع، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2024، يشهد العمل توسعًا في قائمة نجومه، حيث سينضم فنانون وممثلون جدد إلى الطاقم الأساسي، مع حضور ظاهري متوقع لأبطال الأجزاء السابقة عبر مشاركات كضيوف شرف أو بطريقة فلاش باك.

أحداث مسلسل المداح

يروي المسلسل قصة صابر المداح، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع الصوفي، يكبر ليصبح رجل متدين ومحبوب، يتمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فيقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأسًا على عقب لتتوالى بعدها الأحداث في المسلسل بأجزائه الأربع.ي

أبطال مسلسل المداح

عتبر مسلسل "المداح" الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال

المسلسل من بطولة محمود عامر

المسلسل من بطولة هلا السعيد

المسلسل من بطولة حنان سليمان

المسلسل من بطولة دنيا عبد العزيز

المسلسل من بطولة صبحي خليل

وكما أنه من إخراج أحمد سمير فرج.

المسلسل من تأليف أمين جمال