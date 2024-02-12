نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحداث ومواعيد "مسلسل الكبير أوي 8" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الكثير من الجمهور لطرح البرومو الأول لمسلسلات رمضان لعام 2024 خلال أيام قليلة، حيث سيشارك العديد من النجوم الكبار في الأعمال الرمضانية.

ويترقب المشاهدين بفارغ الصبر معرفة قائمة الأعمال الفنية، بما في ذلك مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، سنوضح في السطور التالية موعد عرض المسلسل.

ومن المتوقع أن يُعرض مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن في وقت قريب، ومن المتوقع أيضًا أن يظهر الدكتور عاطف في هذا الموسم بعد أدائه المتميز في مسلسل سابق، حيث لاقى مسلسل "بالطو" رواجًا كبيرًا ونجاحًا باهرًا، وتصدر لفترة طويلة قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة watch it. ستكون إضافته ممتعة لهذا الموسم من المسلسل.

أحداث مسلسل الكبير أوي

ومن المقرر أن يقدم مكي في هذا الجزء، فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير أوي

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.